Крушение под Белгородом сегодня на первых полосах мировых СМИ. Вот только пишут на Западе с перекосом — пытаясь то ли не заметить, то ли оправдать то, что самолет со своими же людьми сбила Украина. Какие акценты расставили за рубежом — изучил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Сразу после катастрофы наши дипломаты направили запрос на проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН. Но Париж — на правах председателя — переносит его на сутки.

«Франция отклонила нашу просьбу о проведении срочного заседания Совбеза ООН. В явной попытке прикрыть своих клиентов из киевского режима она соглашается назначить встречу только на завтра на пять часов вечера», — прокомментировал первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Западным партнерам явно нужно время, чтобы провести консультации с украинской стороной, ведь мало того, что Киев сам сбил самолет со своими же военными, так еще и сделал это с помощью трех натовских ракет.

«Причина крушения не была ясна сразу, хотя высокопоставленные российские чиновники, не предоставив доказательств, заявили, что самолет был сбит украинскими войсками с использованием ракет немецкого или американского производства», — пишет The Washington Post.

По мнению экспертов, без Франции тут не обошлось. По данным нашего Минобороны, удар по самолету, перевозившему пленных, совершили из Харьковской области. Именно в Харькове на днях высокоточными ударами наших ВКС были уничтожены легионеры, в том числе и высокопоставленные офицеры пятой республики.

«Вероятно, приказ сбить самолет был отдан, офицерами НАТО. Я не верю, что украинцы хотели намеренно сбить этот самолет. Они знали, что он перевозит украинских военнопленных. Думаю, это месть со стороны некоторых стран НАТО, возможно, Франции, потому что, как мы знаем, недавно российские ракеты попали в здание, которое служило базой для французских наемников», — считает политолог Джон Вароли.

Удастся ли оправдаться Киеву, Парижу, НАТО? Во всяком случае, попытки уже начались — зрителя явно готовят к тезису «да, сбили, но это была необходимая жертва»

«Только что мы получили заявление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно нападения России на Харьковскую область. В заявлении говорится, что ВСУ продолжат принимать меры по уничтожению средств доставки для устранения террористической угрозы в регионе», — сообщает Al Jazeera.

«На борту был экипаж и 65 пленных. Однако украинцы говорят, что, по данным из разведки, на борту были боеприпасы и ракеты, предназначенные для российской ПВО S 300»,— сообщают в CNN.

Украина, между тем, без оглядки на факты, вновь все пытается списать на Россию, называя это очередной провокацией.

«Цель очевидна — они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства», — заявляет глава ВВС Украины Николай Олещук.

Именно поэтому Зеленский сразу же проинформировал о ЧП своих партнеров и заявил, что собирается проводить международного расследование.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно», — прокомментировали в Кремле.

По предварительным данным Минобороны, Ил-76 сбили либо из установки Patriot, либо — IRIS-T. Россия, к слову, первой говорила о международном расследовании.

Но Франция переносит заседание Совбеза. Госдума готовит обращение к конгрессу США и Бундестагу. Однако и там едва ли будут спешить с ответом.