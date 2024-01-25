Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответе на вопрос о том, должна ли Россия регулярно информировать Украину о полетах в приграничных регионах, отметил, что механика процесса передачи пленных — это информация не для широкого круга лиц.

«Вся механика, связанная с процессом обмена, — очень деликатная информация. Это то, что должно осуществляться вне публики и не должно публиковаться где-то. В интересах продолжения этого процесса вряд ли нужно обсуждать эти детали», — объяснил Песков в беседе с корреспондентом «Известий».

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Россия заранее уведомила Украину о перевозке пленных.

Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. По версии МО РФ, украинские боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире отреагировали на крушение Ил-76 в Белгородской области.