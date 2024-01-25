Это признание: международная реакция на крушение Ил-76 в Белгородской области
На Западе указали на причастность Украины к атаке на российский Ил-76
Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
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Зарубежные СМИ обратили внимание на подозрительные «несостыковки» в заявлениях украинской стороны.
Атака ВСУ на транспортный самолет, который перевозил украинских же военнопленных для обмена, остается в центре внимания мировых СМИ.
Катарская телекомпания «Аль Джазира» акцентирует внимание на том, что в Киеве фактически косвенно признали свою ответственность за атаку на Ил-76. Журналисты цитируют заявление украинского Генштаба, опубликованное спустя несколько часов после падения самолета. В тексте говорится, что ВСУ продолжат и дальше уничтожать средства доставки в воздушном пространстве на белгородско-харьковском направлении.
Французский телеканал France 24 отмечает, что сначала киевские СМИ заявляли со ссылкой на источники в ВСУ о сбитом российском военном самолете. Однако, когда выяснилось, что на борту были украинские военнопленные, которых везли на обмен, начали редактировать свои сообщения и ссылаться на отсутствие достоверной информации.
Даже британская BBC, которую сложно заподозрить в симпатиях к России, цитирует заявление украинской военной разведки. Там обвинили Москву в том, что она не проинформировала Киев о рейсе Ил-76 и, дескать, таким образом подвергла риску жизни военнопленных. Тем самым — резюмирует СМИ — это можно рассматривать, как признание, что именно ПВО Украины сбила самолет.
Ранее 5-tv.ru писал, что найдены два черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76.
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