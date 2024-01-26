Республиканцы объявят Трампа своим кандидатом на выборах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Нацкомитет республиканской партии объявит Трампа своим кандидатом на выборах

Республиканцы объявят Трампа своим кандидатом на выборах

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Когда будет сделано официальное заявление?

Дональд Трамп, вероятно, будет объявлен Национальный комитетом Республиканской партии США как кандидат на предстоящих выборах главы государства. Об этом свидетельствует проект резолюции организации.

«Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году и с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год», — говорится в документе.

Национальный комитет партии может рассмотреть данную резолюцию на грядущем собрании республиканцев. Оно пройдет в Лас-Вегасе на следующей неделе. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о возможности сенатора от Южной Каролины Тима Скотта стать вице-президентом, если он сам победит на президентских выборах.

На недавнем эфире «Шоу Хоуи Карра» политик отметил, что сенатор является «замечательным парнем». Однако точного ответа касательно человека на эту должность Трамп дать не смог.

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