В Госдепе сделали громкое заявление об экономическом руководстве России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В Госдепе российское экономическое руководство назвали очень талантливым

В Госдепе сделали громкое заявление об экономическом руководстве России

Фото: Олег Яковлев / ТАСС

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Что так удивило американских дипломатов?

Российское экономическое руководство крайне талантливо помогает стране преодолевать западные санкции. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Российское экономическое руководство очень талантливо. Экономике России до сих пор удается успешно справляться с санкциями стран Запада», — отметил он в ходе выступления в американском аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» в Вашингтоне.

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Дипломат подчеркнул, что экономика России не сломалась под гнетом западных санкций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз испугался возможного ответа России в случае конфискации замороженных активов. К настоящему моменту представители разных стран так и не смогли прийти к единой позиции по данному вопросу.

План эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов Еврокомиссия представила в конце 2023 года. Согласно ожиданиям Европы, доходы от российских активов поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы.

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