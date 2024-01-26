В США скончалась порноактриса и модель Джесси Джейн

Американская порноактриса Джесси Джейн (настоящее имя Синди Тейлор) умерла в возрасте 43 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело звезды «фильмов для взрослых» было найдено в ее доме вместе с телом ее бойфренда.

Источник издания уточнил, что полиция нагрянула в дом Джесси Джейн после сообщения от начальника ее бойфренда, который не появлялся на работе уже несколько дней.

По предварительной версии, знаменитость умерла от передозировки наркотиков, однако точная причина смерти на данный момент неизвестна. Расследование продолжается, окончательное решение о причинах смерти вынесет судебно-медицинская экспертиза.

Наибольшую известность звезде «фильмов для взрослых» принесла серия картин «Пираты», которая является оммажем на фильмы франшизы «Пираты Карибского моря», но не только порноиндустрия принесла славу американской звезде.

Она на волне успеха создала свой бизнес, продавая популярную серию секс-игрушек, а играла не только в порнофильмах. Джесси Джейн исполнила эпизодические роли в фильме «Старски и Хатч» и была приглашенной звездой драматического сериала HBO « Красавцы».