Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для мальчика Вани из Перми
За сутки удалось собрать более четырех миллионов рублей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Вани из Перми. У мальчика ДЦП. Он может остаться на всю жизнь в инвалидной коляске.
Чтобы ребенок встал на ноги, нужна операция стоимостью один миллион 190 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили четыре миллиона 84 тысячи 996 рублей. Спасибо вам большое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю четырехлетней Даши. У девочки — детский церебральный паралич, из-за постоянного напряжения мышц она не может ходить самостоятельно, и ей необходима операция. В рамках акции «День добрых дел» для семьи Даши удалось собрать пять миллионов 573 тысячи 410 рублей.
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