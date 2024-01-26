Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для мальчика Вани из Перми

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За сутки удалось собрать более четырех миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Вани из Перми. У мальчика ДЦП. Он может остаться на всю жизнь в инвалидной коляске.

Чтобы ребенок встал на ноги, нужна операция стоимостью один миллион 190 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили четыре миллиона 84 тысячи 996 рублей. Спасибо вам большое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю четырехлетней Даши. У девочки — детский церебральный паралич, из-за постоянного напряжения мышц она не может ходить самостоятельно, и ей необходима операция. В рамках акции «День добрых дел» для семьи Даши удалось собрать пять миллионов 573 тысячи 410 рублей.

Тема:
День Добрых Дел
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