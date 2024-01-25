Посольство РФ не подтверждает кражу денег из разбившегося в Афганистане самолета
Hasht e Subh: 1,2 млн долларов украли из рухнувшего в Афганистане Falcon 10
Фото: Telegram / Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко / korenyako
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Назначена комиссия по расследованию дела.
Из самолета Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Hasht e Subh со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Миллион и 200 тысяч долларов были украдены с места авиакатастрофы в этой провинции [Бадахшан]», — говорится в публикации.
Губернатор от «Талибана»* провинции Бадахшан по приказу зампремьера Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию дела.
В то же время Посольство РФ не подтверждает кражу денег из разбившегося в Афганистане самолета. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил изданию Газета.ру, что ему ничего об этом неизвестно, соответственно, и комментариев пока и не будет.
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Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь в субботу, 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах Афганистана. На его борту находилось несколько россиян.
Борт направлялся из Таиланда в Москву — пилоты перевозили тяжелобольную женщину. Сразу после приземления выжить удалось четырем людям. Известно, что у эксплуатировавшей самолета компании не было сертификатов для полетов. Представители талибов* отправили в Кабул четверых выживших при крушении самолета россиян. Еще двое граждан РФ погибли.
5-tv.ru стало известно совместно с «Известиями», что судно управлялось двумя пилотами — Дмитрием Б. и Аркадием Г. Среди версий авиакатастрофы — ошибка пилотирования, неправильный выбор маршрута и нехватка топлива. Следователи уже возбудили уголовного дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что приоритетной версией крушения самолета Falcon 10 в горах Афганистана является отказ двигателей.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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