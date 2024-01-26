МВД предложило лишать водительских прав за устройства, скрывающие номера авто

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 10 0

Таким образом ведомство планирует исключить возможность дальнейшего использования таких приборов в противоправных целях.

МВД предложило лишать водительских прав за устройства, скрывающие номера авто

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

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В России предложили лишать водительский прав тех, кто использует устройства для сокрытия номеров автомобиля. С таким предложением выступили в МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция предлагает внести поправки, касающиеся административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством, номера которого скрыты.

«Такие правонарушения выделяются в специальный состав, устанавливается административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, что позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях», — уточнили в МВД.

При этом до этого суд запретил продавать на интернет-площадках устройства, которые позволяют маскировать номера машин. В иске тогда говорилось о том, что на сайте Aliexpress были размещены на продажу устройства, которые позволяли делать государственные регистрационные знаки автомобилей невидимыми для камер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более трети подержанных машин в России продают со скрученным пробегом.

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