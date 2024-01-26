Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград»

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Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

Это уже пятое серийное судно проекта 22220.

Фото, видео: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки прошла на верфи Балтийского завода.

Это уже пятый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. В церемонии также участвовали глава Росатома Алексей Лихачев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава ВТБ Андрей Костин.

Путин скомандовал им всем взять в руки отвертки, и они докрутили болты, которые фиксировали закладную доску. Таким образом был дан старт строительству.

Кроме того, в ходе церемонии президент заявил, что в 2025 году начнется заложение корабля того же класса.

«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его «Сталинград», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт строительству энергоблока № 4 атомной электростанции «Эль-Дабаа». Сооружение воздвигается при участии российской госкорпорации «Росатом».

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