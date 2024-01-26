Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград»

Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки прошла на верфи Балтийского завода.

Это уже пятый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. В церемонии также участвовали глава Росатома Алексей Лихачев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава ВТБ Андрей Костин.

Путин скомандовал им всем взять в руки отвертки, и они докрутили болты, которые фиксировали закладную доску. Таким образом был дан старт строительству.

Кроме того, в ходе церемонии президент заявил, что в 2025 году начнется заложение корабля того же класса.

«В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его «Сталинград», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт строительству энергоблока № 4 атомной электростанции «Эль-Дабаа». Сооружение воздвигается при участии российской госкорпорации «Росатом».