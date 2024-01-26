ЦИК начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты России
На полную процедуру отведено не более десяти дней.
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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В ЦИК начался новый этап предвыборной работы — там начали проверять подписи в поддержку кандидатов. Пока их предоставил только штаб кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина.
В начале недели волонтеры передали 315 тысяч подписей — столько необходимо по закону. Их достоверность помогает определять специальная программа.
«Это позволяет нашим экспертам ускорить работу над документами в 80 раз. Мы практически исключаем так называемый человеческий фактор, фактор ошибок. И в данном случае разработанная программа позволяет нам применять нейросети, которые глубоую проверку делают безошибочно», — отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
На полную проверку отведено не более десяти дней.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
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