«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 624 0

Александр Олешко: в России появилось новое поколение кинематографистов

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Артист заметил, что Россию ждут уже очень скоро новые мастера кино.

Как изменился российский кинематограф за последнее время, порассуждал заслуженный артист РФ Александр Олешко за кулисами церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», прошедшей в Первом павильоне «Мосфильма».

«Кино развивается, кино экспериментирует, кино провоцирует, кино думает, кино удивляет, кино подтягивается», — заметил актер.

Олешко отметил, что в сфере повышается конкурентоспособность и это здорово.

«Не было в нашем десятилетии, когда мы выпускались из театральных вузов, такого количества возможностей для проявления творческого и заявки „Вот, я есть!“. Это здорово, я точно знаю, что есть новое поколение кинематографистов, они все разные, но из них вырастут, я уверен, настоящие мастера кино», — добавил деятель культуры.

Артист признался, что очень был бы рад это развитие российской культуры увидеть, увидеть новых талантов в кинематографе.

«И с ними работать!» — торопливо добавил актер.

Ранее актер Александр Олешко в беседе с 5-tv.ru назвал четыре главных признака настоящего мужчины.

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