«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино

Артист заметил, что Россию ждут уже очень скоро новые мастера кино.

Как изменился российский кинематограф за последнее время, порассуждал заслуженный артист РФ Александр Олешко за кулисами церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», прошедшей в Первом павильоне «Мосфильма».

«Кино развивается, кино экспериментирует, кино провоцирует, кино думает, кино удивляет, кино подтягивается», — заметил актер.

Олешко отметил, что в сфере повышается конкурентоспособность и это здорово.

«Не было в нашем десятилетии, когда мы выпускались из театральных вузов, такого количества возможностей для проявления творческого и заявки „Вот, я есть!“. Это здорово, я точно знаю, что есть новое поколение кинематографистов, они все разные, но из них вырастут, я уверен, настоящие мастера кино», — добавил деятель культуры.

Артист признался, что очень был бы рад это развитие российской культуры увидеть, увидеть новых талантов в кинематографе.

«И с ними работать!» — торопливо добавил актер.

Ранее актер Александр Олешко в беседе с 5-tv.ru назвал четыре главных признака настоящего мужчины.