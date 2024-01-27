Есть ли угроза? Мурашко оценил готовность России к «болезни Х»

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 21 0

Мурашко: «болезнь X» несет для России лишь гипотетическую угрозу

Есть ли угроза? Мурашко оценил готовность России к «болезни Х»

Фото: Depositphotos / diy13

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Сейчас создаются необходимые условия для борьбы с заболеваемостью.

«Болезнь X» представляет для России лишь гипотетическую угрозу, так как система здравоохранения страны готова к ней после пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с агентством РИА Новости.

По его словам, теперь государственная система здравоохранения может достаточно быстро адаптироваться.

«Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — подчеркнул министр.

Мурашко также отметил, что в России на данный момент создаются все необходимые условия для борьбы с неожиданными вспышками заболеваемости.

«Болезнь X», как объясняют эксперты, не передается от человека к человеку, а может только приобретаться. Она не является инфекционной и содержит в себе различные заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда человечество настигнет «болезнь X».

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