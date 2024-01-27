Неужели прогонят? Зеленского предупредили о сложных временах из-за бунта в Раде

Кого в парламенте хотят теперь видеть на посту президента Украины?

В Верховной раде назревает бунт против президента Незалежной Владимира Зеленского, его властные полномочия могут сократиться. Об этом сообщил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на YouTube-канале.

«Ситуация с изгнанием [депутата Марьяны] Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство «за Залужного“», — сказал он.

Бортник объяснил, что сильная личная власть Зеленского основывалась в первую очередь на доминировании фракции «Слуга народа» в Раде. Тем не менее в парламенте начались конфликты, которые в итоге могут привезти к формированию новой коалиции и перераспределению власти. Так, президенту придется даже добиваться согласия Рады для назначения министров.

«Президента Украины в любом случае впереди ждут сложные времена», — заявил Бортник.

О конфликте Зеленского и Залужного стали говорить еще весной 2023 года. В марте сообщалось о спорах между ними из-за ситуации в Артемовске. Зеленский тогда был уверен, что город следует удерживать до конца. А Залужный призывал начать отступление ВСУ «по тактическим соображениям».

В мае Залужный неожиданно надолго исчез из инфополя. По одной из версий, он получил тяжелое ранение, однако по другой — его намеренно убрали из медиапространства по приказу Зеленского, поскольку главком якобы стал угрожать его власти и метить на его место.

А в августе американские эксперты снова обсуждали то, как глава киевского режима обрушился с критикой на главкома ВСУ, обвинив его в провале контрнаступления. Появилась даже информация о том, что Залужный якобы стал фигурантом уголовного дела, связанного с потерей южных территорий Украины. Однако в офисе Зеленского данные о допросе Залужного опровергли.

Российской разведке ранее удалось узнать имена возможных преемников Зеленского. Среди них: Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, а также глава ГУР Украины Кирилл Буданов и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал очередной инсценировкой возможное проведение президентских выборов на Украине.