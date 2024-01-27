«Признак плохого врача»: в каких случаях прием аспирина смертельно опасен

Лекарство надо принимать с осторожность, чтобы избежать неприятных и даже необратимых последствий.

Аспирин — один из самых распространенных препаратов, помогающих облегчить состояние во время сразу ряда заболеваний.

Но злоупотреблять приемом лекарства не стоит, ведь, во-первых, как у любого средства, у него есть противопоказания, во-вторых — необоснованное его применение приводит к тяжелым последствиям. Об этом изданию Газета.ру рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Как известно, аспирин, помимо прочего, применяется в качестве препарата для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не стоит забывать, что он может привести к инсульту с кровоизлиянием.

«В моей практике был пациент с геморрагическим инсультом, то есть с кровоизлиянием в мозг, который пострадал от необоснованного назначения аспирина. Причем принимал он его недолго», — рассказывает Вадим Закиев.

Врач отмечает, что аспирин нельзя принимать при активной язве желудка и кровотечениях, кроме того, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, ишемическая болезнь сердца и выраженный атеросклероз также являются противопоказаниями к приему этого лекарства.

«Если аспирин назначается со словами „пусть будет“, „на всякий случай“, „просто попейте“ — это может быть признаком плохого врача, который сам себе не отдает отчет в том, зачем он назначает препарат. Впрочем, это относится и к любому лекарству, не только к аспирину», — подчеркивает кардиолог.

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