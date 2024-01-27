Надежная альтернатива: Москва работает над новой системой экономических связей

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Песков заявил о разработке РФ альтернативы мировой финансовой системе

Надежная альтернатива: Москва работает над новой системой экономических связей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Хочет ли Россия тем самым бросить вызов Западу?

Власти России в настоящий момент разрабатывают альтернативу мировой финансовой системе, предыдущая оказалась ненадежной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит Washington Post.

«Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», — сказал он.

Согласно статье, Россия якобы собирается бросить вызов международной финансовой системе, где доминирующее положение занимают Соединенные Штаты. Указывается, что поэтому Москва и укрепляет отношения с Пекином и Глобальным Югом.

Однако Песков заявил, что это предположение неверно, поскольку Россия намерена создать альтернативу этой системе.

На днях в Суде общей юрисдикции Евросоюза состоялось слушание по иску Национального расчетного депозитария к Совету Евросоюза по поводу введения санкций в отношении НРД в июне 2022 года. Эти рестрикции закрепили заморозку иностранных активов российских частных инвесторов.

Во время заседания ЕС заявил, что НРД — центральный депозитарий России, он играет существенную роль в работе российской финансовой системы и ее связи с международной. В результате в Евросоюзе признались о желании подорвать российскую экономику.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Италии назвали цену для Европы за кражу активов России.

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