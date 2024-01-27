Весовой признак: почему полные люди чаще получают отказы в приеме на работу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

KP.RU: люди с лишним весом чаще получают отказ при приеме на работу

Весовой признак: почему полные люди чаще получают отказы в приеме на работу

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Согласно результатам опроса, 100 из 500 компаний делают выбор в пользу сотрудников без лишнего веса.

Около 22% работодателей в России между двумя равными кандидатами выберут более стройного. Об этом свидетельствует результаты опроса сервиса по поиску работы.

Опрос прошли 500 компаний. Результаты показали, что примерно 100 из них откажут кандидатам с лишним весом, если у них будут более стройные конкуренты. В 2012 году таких работодателей было еще больше. 36% не готовы были принять на работу полного сотрудника.

Так или иначе, в наше время большинство компаний лояльно относятся к лишнему весу. Также сами сотрудники различных компаний редко заявляют о дискриминации из-за лишних килограммов. Однако компании часто высказывают свои пожелания к внешнему виду сотрудника.

Издание KP.RU отметило, что у полного человека выше риск развития разных заболеваний. Как правило, это проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистыми системами. Также люди с лишними килограммами подвержены недугам с суставами. Иногда избыточный вес может спровоцировать и онкологические заболевания. Поэтому потенциальный работодатель может подумать, что полный человек будет чаще брать больничный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Москве запретил размещать вакансии «только для славян».

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