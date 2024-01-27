В Ленинградской области открыли мемориал «Мирным гражданам Советского Союза»

В день годовщины снятия блокады Ленинграда в Гатчинском районе области открыли мемориальный комплекс «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны».

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мемориал призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного и священного долга установить виновных. Это важно для нас сегодня, это важно для нашего будущего», — подчеркнул российский лидер во время церемонии.

Мемориальный комплекс расположен недалеко деревни Дони в Гатчинском районе. Открытие приурочено к 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда, которое празднуется 27 января 2024 года.

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