Силы ПВО уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 31 0

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / mod_russia

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области снаряд украинской реактивной системы залпового огня «Ураган».

Как сообщили в Минобороны РФ, попытка атаки киевского режима была пресечена около 20:30 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T на Украине.

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