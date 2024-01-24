Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 82 0

Киевский режим понес существенные потери, как в живой силе, так и технике.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T. Об этом впервые сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства», — говорится в сводке.

Кроме того, российские войска поразили 127 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах. были уничтожены 51 беспилотник, перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У».

К слову, ЗРК SAMP-T был разработан Италией, Францией и Великобританией, и в частности, предназначен для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО).

Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента Чехии Петра Павла, Украина не сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем.

Тема:
Спецоперация
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