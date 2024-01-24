Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T на Украине

Киевский режим понес существенные потери, как в живой силе, так и технике.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T. Об этом впервые сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства», — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска поразили 127 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах. были уничтожены 51 беспилотник, перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У».
К слову, ЗРК SAMP-T был разработан Италией, Францией и Великобританией, и в частности, предназначен для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО).
Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента Чехии Петра Павла, Украина не сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем.
- 24 янв
- «Разрушительная политика Киева»: сможет ли Украина восстановить свою демографию
- 24 янв
- «В розовых очках»: Чехия призвала Украину смотреть на конфликт реалистично
- 24 янв
- Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ прошел первое чтение в Госдуме
- 24 янв
- Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде
- 24 янв
- Без еды и солнца: раскрыты подробности жизни Владимира Зеленского в бункере
- 24 янв
- «Претензии на пирамиды»: как в РФ охарактеризовали новый указ Зеленского
- 24 янв
- Жители Николаева сообщили о колоннах ВСУ, идущих в сторону Херсонской области
- 24 янв
- В РФ создали вездеходы «Сарацин» для мобильных боевых групп на Украине
- 24 янв
- Зенитную установку ВСУ уничтожили на правом берегу Днепра
- 24 янв
- На Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Олега Бабия
Читайте также
93%
-0.05 95.83
-0.06
Нашли ошибку?