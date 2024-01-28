Чтобы деньги не утекали в трубу: четыре легких способа помогут сократить расходы на воду в разы

Одна только протечка может стоить владельцу санузла от двух до восьми кубометров. Как законно снизить итоговую сумму за коммунальные услуги?

С началом зимы у владельцев квартир неизменно растут счета за коммунальные услуги. Отопление неизбежно «сжирает» порядка 50% от общей суммы, а второй статьей расходов, как правило, становится потребление воды. Как оказалось, существует несколько способов абсолютно законно сэкономить на оплате ключевого ресурса.

Сэкономить на воде — проще простого

Самый действенный прием, который поможет сэкономить на воде, — это ее разумное потребление. Об этом 28 января «Известиям» заявил директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев. По словам специалиста, своевренное отключение крана позволит сберечь сразу несколько кубометров воды, что на сегодняшний день уже солидное подспорье. Однако, если приучить себя к экономии пока не получается, есть более бюджетные альтернативы.

Идеально, если владельцы жилплощади озаботятся покупкой специальных насадок для крана. Эти бюджетные приспособления помогут снизить расход воды, а в случае, если хозяин квартиры забудет перекрыть кран, она будет литься тонкой струйкой.

Более эффективным, но и более доростоящим способом предотвратить затраты, может стать замена крана. Сантехники высчитали: использование кранов с вентилем на краны с гусаком напрямую влияет на количество потребляемой воды, поскольку снижает время на настройку температурного режима. В долгосрочной перспективе этот способ поможет избежать дыры в бюджете.

Экономить на воде также поможет и установка двухкнопочного сливного механизма для унитаза. Если сантехнику вы менять не собираетесь, можно положить в бачок унитаза объемный предмет, например, бутылку с водой. Таким образом, его объем уменьшится и на слив будет тратиться меньше ресурса.

Протечки, отмечает эксперт, все еще считаются основной проблемой, которая больно бьет по кошельку. Вдвойне обидно, если вода подтекает в унитазе, а отследить этот процесс удается не сразу. Если вы не можете понять, течет ваш унитаз или нет, добавьте в бачок немного красителя, спустя некоторое время на эмали появится след, который и поможет выявить, есть ли протечка на самом деле.

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