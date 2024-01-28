Не надо «Ля-ля»: задержанных в Таиланде солистов «Би-2» депортируют в ближайшее время

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 9 0

Генконсул РФ в Пхукете Соснов: «Би-2» депортируют в ближайшее время

Не надо «Ля-ля»: задержанных в Таиланде солистов «Би-2» депортируют в ближайшее время

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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У сбежавших из России музыкантов не было легального разрешения на работу за границей.

Участники группы «Би-2» будут депортированы из Таиланда в самое ближайшее время. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. Лева* и Шура нарушили законодательство государства, проведя нелегальный концерт — их забрали в полицию сразу же после мероприятия.

Соснов подчеркнул, что информацию о депортации сбежавших из РФ артистов получил из управления миграционной службы Пхукета. Уже известно, что нарушители закона раскаялись в содеянном.

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На суде по делу Левы и Шуры «Би-2» представители генконсульства России не присутствовали. Кроме того, дипломатов никто не привлекал к участию в процедуре депортации музыкантов. Сами они также не просили помощи у РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко высказалась о ситуации с «Би-2».

* — Егор Бортников (Лева) внесен в список иноагентов в РФ.

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