Кандидат в президенты РФ Даванков поставил подпись за эколога Баташева

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 69 0

Политик заявил о желании встретиться с самовыдвиженцем на дебатах.

Кандидат в президенты РФ Даванков поставил подпись за эколога Баташева

Фото: ВКонтакте / Анатолий Баташев / a.batashev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

В Санкт-Петербурге около крейсера «Аврора» прошел пикет по сбору подписей за блогера и эколога Анатолия Баташева для регистрации на выборах президента РФ. Свою подпись за него в ходе мероприятия поставил кандидат в президенты от партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«У Анатолия Баташева экологическая повестка, и мне бы было интересно с ним встретиться на дебатах, чтобы обсудить его позицию по разным вопросам», — объяснил Даванков.

Кандидат в президенты РФ добавил, что не разделяет позицию по тем или иным вопросам не с каждым оппонентом. При этом уверен, что каждый кандидат мог открыто выразить ее на дебатах. Даванков отметил, что хотел бы подискутировать с Баташевым, а также пожелал остальным кандидатам удачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента 29 января.

Тема:
Выборы президента России — 2024
27 янв
МИД: на выборах президента РФ участки будут работать и в недружественных странах
26 янв
Помогают нейросети: в ЦИК начали проверку подписей за кандидатов в президенты
26 янв
ЦИК начал проверять подписи в поддержку кандидатов в президенты России
26 янв
«Активная работа»: Машков встретился с волонтерами, собиравшими подписи в поддержку Путина
25 янв
Даванков обсудил качество детского питания на встрече с многодетными родителями в Томске
24 янв
До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России
23 янв
Предвыборная гонка: Харитонов представил своих доверенных лиц
22 янв
Рекордные цифры: подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК
22 янв
Народный фронт завершил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина
22 янв
В поддержку кандидата Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Займитесь делами: китайский гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля

Последние новости

22:13
Мощное оружие: как российский ТОС «Солнцепек» обратил ВСУ в бегство под Харьковом
21:59
Лукашенко рассказал Путину о своей мечте во время осмотра ледовой арены в Петербурге
21:45
«Русофобия месяца»: Захарова высмеяла обвинения в попытке РФ сорвать коронацию Карла III
21:31
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
21:17
ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом, пострадал рабочий
21:03
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных

Сейчас читают

Навсегда в памяти: в Москве открыли памятник актеру Василию Лановому
Не стоит доверять: юрист отметил подозрительный вывод средств VIP-коуча Тлиашиновой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Встречают по одежке: Как по фигуре женщины узнать ее характер

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса