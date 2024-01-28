Лукашенко рассказал Путину о своей мечте во время осмотра ледовой арены в Петербурге

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Лукашенко рассказал Путину о своей мечте во время осмотра ледовой арены

Фото, видео: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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Президентов сопровождали губернатор Санкт-Петербурга, главный тренер СКА и гендир коллектива.

Президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Вместе они осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, в ходе которой Лукашенко рассказал Путину о своей мечте.

«Я мечтаю, чтобы минское „Динамо“ здесь иногда выигрывало», — признался белорусский лидер.

Путин заметил, что такое все-таки иногда бывает.

Во время осмотра комплекса лидеров стран сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг и генеральный директор команды Дмитрий Константинов.

Ледовая арена в Санкт-Петербурге является самой большой в мире и способна вместить более 21 тысячи зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Лукашенко проведут заседание госсовета Союзного государства в Петербурге.

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