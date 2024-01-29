СК начал проверку по факту пожара в Театре Сатиры в Москве

По факту произошедшего днем 28 января пожара в Театре Сатиры в Москве организована доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете РФ.

«Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и участники тушения пожара», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Началось все с дыма в районе крыши — там загорелись деревянные конструкции купола кровли. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Площадь пожара достигла 350 квадратных метров. Сейчас возгорание полностью ликвидировано. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спектакль отменили после пожара в московском Театре Сатиры.