В «Симпсонах» снова нашли предсказание. На этот раз про «независимый Техас»

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Создатели «Симпсонов» предсказали, что Техас станет независимой республикой

Фото, видео: Reuters / JOSE LUIS GONZALEZ; 5-tv.ru

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Самый южный штат захотел провести голосование о выходе из состава США. Неужели грядет гражданская война?

Политика президента США Джо Байдена провалилась и внутри страны. Это ярко демонстрирует ситуация с Техасом — власти штата начали набор волонтеров для патрулирования границы с Мексикой. Для этого в Техас массово прибывают также вооруженные отряды из других штатов.

Ранее Верховный суд США постановил убрать все заграждения на границе, а это три защитных линии с колючей проволокой. Однако губернатор Техаса отказался это делать. Его поддержали еще 25 штатов, заявив, что Байден ничего не делает для того, чтобы остановить беспрецедентный поток нелегалов, а с ними — и наркотиков в страну. И теперь местные власти и нацгвардия берут ситуацию в свои руки.

Более того, тысячи американских дальнобойщиков собираются устроить автопробег в знак солидарности с мятежными штатами. Все это уже сравнили с предпосылками к гражданской войне. А в Сети обратили внимание на серию «Симпсонов», где предсказали независимость штата Техас.

«Независимая республика Техас», — гласит в мультсериале вывеска на табло в аэропорту, указывающая направление вылета.

Ранее 5-tv.ru писал, что предсказали «Симпсоны» на 2024 год.

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В «Симпсонах» снова нашли предсказание. На этот раз про «независимый Техас»

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