ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Решение об этом было принято в рамках заседания комиссии в понедельник, 29 января.

«Принято единогласно», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Удостоверение о регистрации получил сопредседатель штаба Путина, народный артист России Владимир Машков. Он заверил, что лично передаст документ в руки действующему главе государства и официальному кандидату в президенты.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах президента России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Кроме того, официальным кандидатом стал Николай Харитонов от партии КПРФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участки для голосования на выборах президента за рубежом будут открыты во всех странах, где есть российские представительства, в том числе и в недружественнных.