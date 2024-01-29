ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента России

Действующий глава государства собрал необходимое количество подписей в свою поддержку.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Решение об этом было принято в рамках заседания комиссии в понедельник, 29 января.
«Принято единогласно», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Удостоверение о регистрации получил сопредседатель штаба Путина, народный артист России Владимир Машков. Он заверил, что лично передаст документ в руки действующему главе государства и официальному кандидату в президенты.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах президента России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Кроме того, официальным кандидатом стал Николай Харитонов от партии КПРФ.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участки для голосования на выборах президента за рубежом будут открыты во всех странах, где есть российские представительства, в том числе и в недружественнных.
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