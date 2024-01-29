В Шереметьево задержали мужчину за попытку вывезти 25 золотых слитков

Эфирная новость 43 0

Суд решил передать драгоценный металл в доход государства.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Более пяти лет за контрабанду золота стоимостью 111 миллионов рублей. Такой приговор вынесли мужчине, который пытался незаконно вывезти из России 25 драгоценных слитков весом 36 килограммов.

Его задержали в аэропорту Шереметьево. Самое удивительное — он даже не пытался замаскировать груз и пошел по зеленому коридору. И тащил все это богатство в ручной клади, проложив слитки только полотенцем. По решению суда, изъятые ценности переданы в доход государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таможенники Петербурга обнаружили тонну кокаина в контейнерах с кофе из Бельгии. Крупная партия запрещенного вещества была изъята в одном из портов Северной столицы. Стоимость контрабанды превышает 13 миллиардов рублей.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

16:24
Военная наука: Шойгу навестил научно-исследовательские институты Минобороны РФ
16:23
По-другому: что значит для России выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из африканского союза ЭКОВАС
16:12
Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Свердловской области
16:06
Премьер Грузии Гарибашвили уходит в отставку
16:03
Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника
16:00
«Это разврат!» — Петросян прилюдно пристыдил молодую жену

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
В «Симпсонах» снова нашли предсказание. На этот раз про «независимый Техас»
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса