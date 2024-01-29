В Шереметьево задержали мужчину за попытку вывезти 25 золотых слитков

Более пяти лет за контрабанду золота стоимостью 111 миллионов рублей. Такой приговор вынесли мужчине, который пытался незаконно вывезти из России 25 драгоценных слитков весом 36 килограммов.

Его задержали в аэропорту Шереметьево. Самое удивительное — он даже не пытался замаскировать груз и пошел по зеленому коридору. И тащил все это богатство в ручной клади, проложив слитки только полотенцем. По решению суда, изъятые ценности переданы в доход государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таможенники Петербурга обнаружили тонну кокаина в контейнерах с кофе из Бельгии. Крупная партия запрещенного вещества была изъята в одном из портов Северной столицы. Стоимость контрабанды превышает 13 миллиардов рублей.