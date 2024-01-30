Квартирный вопрос: может ли бывший сожитель претендовать на квартиру

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 18 0

Адвокат Шакина: бывший сожитель не имеет прав на вашу квартиру

Квартирный вопрос: может ли бывший сожитель претендовать на квартиру

Фото: Sebastian Rau / ТАСС

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Что делать с совместно нажитой жилплощадью?

Некоторым парам в России свойственно жить вместе, никак не узаконивая свои отношения. Зачастую, в таком положении люди могут жить годами, наживая совместное имущество и недвижимость.

Однако, если вдруг отношениям придет конец, могут ли бывшие сожители рассчитывать на раздел жилплощади? Об этом сайту NEWS.ru рассказала адвокат Виктория Шакина.

Как оказалось, сожители не имеют права делить совместно нажитую квартиру.

«Раздел квартиры возможен только в том случае, если она приобретена супругами в зарегистрированном браке. Сожители не могут поделить совместно нажитое имущество — обратное утверждение является мифом. Приобретенная в период сожительства квартира останется в собственности того сожителя, на имя которого она приобретена и зарегистрирована, а ипотечный долг останется его личным обязательством», — рассказала эксперт.

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