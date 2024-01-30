«Охота на ведьм»: Кремль об обвинениях евродепутата Жданок в работе с ФСБ

Песков назвал охотой на ведьм обвинение евродепутата Жданок в работе с ФСБ
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Российские власти осуждают такие действия, которые никак не соответствуют идеалам демократии.
Россия решительно осуждает обвинения евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с ФСБ РФ. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он указал на то, что данные обвинения — просто охота на ведьм, как в 1950-е годы в США.
«Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США — тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы. Вот это то же самое», — указал Песков.
По его словам, в Кремле осуждают такие действия, которые «никоим образом не соответствует никаким идеалам демократии», которое в таком понимании доминирует сегодня в Европе.
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