«Охота на ведьм»: Кремль об обвинениях евродепутата Жданок в работе с ФСБ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Песков назвал охотой на ведьм обвинение евродепутата Жданок в работе с ФСБ

«Охота на ведьм»: Кремль об обвинениях евродепутата Жданок в работе с ФСБ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Российские власти осуждают такие действия, которые никак не соответствуют идеалам демократии.

Россия решительно осуждает обвинения евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с ФСБ РФ. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он указал на то, что данные обвинения — просто охота на ведьм, как в 1950-е годы в США.

«Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США — тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы. Вот это то же самое», — указал Песков.

По его словам, в Кремле осуждают такие действия, которые «никоим образом не соответствует никаким идеалам демократии», которое в таком понимании доминирует сегодня в Европе.

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