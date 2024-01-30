«Столкнется с деформацией»: почему Шуре опасно снова набирать вес

Хирург оценил фото знаменитого исполнителя и предостерег его.

Эпатажный певец Шура обладает необычной запоминающейся внешностью. Артист тщательно следит за своим видом — даже смог похудеть на целых 40 килограммов. К своим 50 годам он выглядит неплохо, но возраст скоро может взять свое. Популярный пластический хирург Александр Вдовин рассказал изданию «Страсти», как Шуре следует ухаживать за собой.

Хирург считает, что звезде стоит пристальнее следить за питанием и стараться «не срываться». Так как у него деформационный тип старения кожи, лишние килограммы могут изменить его лицо — может появиться ярко-выраженная носогубная складка, брыли и второй подбородок. При таком типе старения важно держаться в одном весе.

«Иначе он будет сталкиваться с деформацией кожи лица», — предостерег Вдовин.

Видно, что у Шуры качество кожи хорошее, как и ее плотность, заметил эксперт. Нет выраженных морщин. По словам пластического хирурга, музыканту подойдут методики, которые называют альтернативой хирургическим операциям — например, безоперационная подтяжка лица.

«Чтобы продолжать поддерживать кожу в таком же состоянии, ему можно посоветовать делать процедуры из стандартного „омолаживающего“ набора. Это — игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Каждую из этих процедур можно делать где-то один раз в год или полтора. Частоту обычно варьируют в зависимости от качества и плотности кожи», — объясняет Вдовин.

Также хирург не исключает, что из-за похудения лицо исполнителя хита «Твори добро» может не поспевать за изменениями в теле. Чтобы изменилось и оно, можно попробовать несколько способов.

«Это липосакция в зоне подбородка аппаратом Face Tite, которая всегда дает видимый эффект. Обычно говорят: надо сделать эту процедуру и „у лица появится фигура“. Также можно посоветовать удаление комков Биша и коррекцию слизистой. И, наконец, хорошие результаты даст коррекция верхнего века. С помощью блефаропластики верхнего века — взгляд сразу становится более молодым и открытым», — рекомендует известный хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шура знатно выругался на вопрос о своей популярности.