Путин о любви к Родине: «Это все равно, что семья»

Глава государства считает, что некоторые вещи должны быть заложены прямо в подкорку. Одна из них — патриотизм.

Действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами высказал свое недоумение из-за того, что некоторые люди могут не любить Родину.

«Вот есть любовь к Родине. По-другому патриотизм называется. Как Родину не любить? Это все равно, что не любить семью, не любить маму, не любить своих детей», — сказал глава государства.

Владимир Путин уверен, что есть вещи, которые каждому человеку должны от рождения закладываться в подкорку. Одна из них — патриотизм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал инициативу РАН вернуться к академической экспертизе учебников. О подмене фактов и недопустимости переписывания истории говорили накануне в Кремле. Школьные учебники в России вновь будут подвергать жесткой научной экспертизе.