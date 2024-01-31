Путин о любви к Родине: «Это все равно, что семья»

Путин: не любить Родину то же самое, что не любить семью
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru
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Глава государства считает, что некоторые вещи должны быть заложены прямо в подкорку. Одна из них — патриотизм.
Действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами высказал свое недоумение из-за того, что некоторые люди могут не любить Родину.
«Вот есть любовь к Родине. По-другому патриотизм называется. Как Родину не любить? Это все равно, что не любить семью, не любить маму, не любить своих детей», — сказал глава государства.
Владимир Путин уверен, что есть вещи, которые каждому человеку должны от рождения закладываться в подкорку. Одна из них — патриотизм.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддержал инициативу РАН вернуться к академической экспертизе учебников. О подмене фактов и недопустимости переписывания истории говорили накануне в Кремле. Школьные учебники в России вновь будут подвергать жесткой научной экспертизе.
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