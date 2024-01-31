Названа причина масштабного сбоя в Рунете 30 января

Из-за неполадок в работе интернета пользователи некоторое время не могли открыть большинство популярных приложений.

Причиной масштабного сбоя в российском сегменте Интернета, который пользователи почувствовали на себе 30 января 2024 года, стали ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). Об этом сообщили в пресс-службе координационного центра доменов.RU/. РФ.

Расследование инцидента, нарушившего работу Рунета, все еще продолжается. Однако уже сейчас стало ясно, что главная причина — именно в несовершенстве программного обеспечения.

«Возникшая коллизия ключей, в причинах которой в настоящее время продолжают разбираться специалисты Технического центра интернет (ТЦИ) и MSK-IX, привела к временной недоступности зоны.RU для части интернет-пользователей», — говорится в сообщении.

При этом в центре отметили, что DNSSEC сработал, как положено, и заблокировал работу серверов после того, как не получил подтверждения подлинности на запросы разрешения доменных имен. Но система все еще требует усовершенствования, и все ошибки будут исправлены.

Из-за неполадок в работе интернета пользователи некоторое время не могли открыть большинство популярных приложений. Также произошедшее повлияло на работу пунктов выдачи товаров известных маркетплейсов.

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