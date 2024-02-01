ЕК начнет обсуждение деталей 13-го пакета санкций против России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Reuters: ЕК вскоре начнет обсуждение деталей 13-го пакета санкций против России

ЕК начнет обсуждение деталей 13-го пакета санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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На что будут наложены новые рестрикции?

Европейская комиссия (ЕК) 3 февраля начнет неофициальные встречи на высоком уровне для обсуждения нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, новые рестрикции, вероятнее всего, будут направлены на блокирование возможностей их обхода. Вероятны некоторые незначительные отраслевые меры, такие как новые запреты на импорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России. Страна поддержит ограничения на продажу, производство и экспорт российских алмазов.

При этом Швейцария отказывается сообщать о внутренних денежных переводах российских фирм. Также страна собирается соблюдать предельные цены на закупку российской нефти и продуктов, которые делаются из нее. 

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