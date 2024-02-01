«Менеджер президента»: в офисе Зеленского сделали заявление о Валерии Залужном

Михаил Подоляк указал генералу на его место на фоне слухов об отставке.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный является менеджером президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается в материале «Новины. Live».

Так охарактеризовал роль военачальника глава офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Резонанс, связанный с возможным снятием главкома с должности, кажется ему неожиданным. Кроме того, он считает сомнительным соперничество между представителями армии и политиками.

«Для меня вообще загадочно выглядит — все же это вертикаль президента, это менеджер президента — я в целом говорю», — прокомментировал Подоляк.

На днях стало известно, об этом заявили сразу несколько украинских журналистов и чиновников, что Зеленский уже проинформировал Залужного о скором увольнении. А еще предложил другую должность, но главком отказался. В пресс-службах Минобороны Украины и Владимира Зеленского опровергли эту информацию, но позже в СМИ она все-таки просочилась. Журналисты сослались на офис президента.

О конфликте между Зеленским и Залужным в СМИ и политических кругах говорят не первый день. Противоречия объясняются консерватизмом главкома и приверженностью главы государства более смелым идеям, а также разными взглядами на ведение боевых действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Кремль следит за новостями о положении Залужного. По его словам, ситуация обнажает множество проблем в киевской верхушке.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Зеленский до сих пор не уволил своего главнокомандующего.