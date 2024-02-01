Президент МОК Томас Бах прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 57 0

Президент МОК Бах считает дисквалификацию Валиевой справедливым решением

Президент МОК Томас Бах прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Тема:
Допинговый скандал

Российскую спортсменку отстранили от соревнований на четыре года.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает справедливой четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой. По информации ТАСС, он призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда, который ранее отстранил российскую спортсменку от соревнований.

Томас Бах также призвал антидопинговые организации внимательно относиться и к окружению спортсменов, которые были уличены в подобных нарушениях.

О том, что Камилу Валиева дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года. Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В CAS допускали, что вещество попало в ее организм случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Триметазидин мог попасть к ней во время еды, через общую посуду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова отреагировала на отстранение Камилы Валиевой.

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Президент МОК Томас Бах прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой

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