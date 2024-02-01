«Одно из трудных решений»: звезда «Формулы-1» Хэмилтон решил покинуть «Мерседес»

За какую команду начнет выступать легенда?

Одна из главных звезд «Формулы-1» Льюис Хэмилтон неожиданно для всех принял решение покинуть «Мерседес» по окончании сезона 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Со следующего года он станет частью коллектива «Феррари». В своем прощальном обращении гонщик рассказал о чувствах, которые испытал после принятого решения, а также поблагодарил руководство «Мерседеса» и сообщил о планах на будущее.

«Мерседес» был частью моей жизни с 13 лет, это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов», — сказал Хэмилтон.

Он отметил, что в последний год в «Мерседесе» он намерен показать наилучшие результаты и сделать его незабываемым. Вместе с тем, как стало известно журналисту Лео Туррини, президент «Феррари» Джон Элканн выбрал Хэмилтона, так как считает, что многократный чемпион поможет сформировать более сильный штат механиков и инженеров, пишет Sky Sports.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира в классе «Формула-1», а также первым в истории гонщиком серии, одержавим 100 побед. Свой первый сезон в «королевских автогонках» Хэмилтон провел в 2007 году.

До 2013-го он выступал за «Макларен-Мерседес». После этого он стал гонщиком команды «Мерседес».

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