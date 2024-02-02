В МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии

Временный поверенный в делах Эстонии был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с планами перезахоронить останки советских военнослужащих в Таллине. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выразили решительный протест в связи с планами эстонских властей „перезахоронить“ без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище», — говорится в сообщении.

Дипломату указали на кощунственные действия, которые идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью. Последнее, по мнению МИД России, уже давно Эстонией утрачено.

Кроме того, российская сторона заверила, что это деяние не останется без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России. Зарубежному дипломату заявили протест из-за действий его страны на международной арене.