В МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Эстонскому дипломату выразили протест. С чем он связан?

В МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Временный поверенный в делах Эстонии был вызван в МИД России, где ему был выражен протест в связи с планами перезахоронить останки советских военнослужащих в Таллине. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выразили решительный протест в связи с планами эстонских властей „перезахоронить“ без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище», — говорится в сообщении.

Дипломату указали на кощунственные действия, которые идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью. Последнее, по мнению МИД России, уже давно Эстонией утрачено.

Кроме того, российская сторона заверила, что это деяние не останется без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России. Зарубежному дипломату заявили протест из-за действий его страны на международной арене.

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