Минобразования Ростовской области: лицензию VIР-коучу Инне Тлиашиновой никто не выдавал

В министерстве образования Ростовской области не выдавали блогеру и VIP-коучу Инне Тлиашиновой никаких лицензий, позволяющих проводить какие-либо образовательные курсы. Как стало известно 5-tv.ru, та вообще не обращалась в ведомство для получения корочки.

Инна Тлиашинова позиционирует себя как блогер и VIP-коуч и продает различные семинары и курсы личного роста. Она попала в поле зрения правоохранителей и других официальных служб после того, как напала на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову 27 января 2024 года. Тогда съемочная группа отправилась готовить спецрепортаж по теме российской блогосферы на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже.

Однако Тлиашинова визиту представителей СМИ совсем не обрадовалась. На улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить. После нападения медики диагностировали у журналиста множественные ушибы, также у нее имеется подозрение на сотрясение мозга.

Следственный комитет России возбудил по факту случившегося уголовное дело. Также ФНС может проверить Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства и использование схем ухода от налогов, которыми пользовалась Елена Блиновская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении на корреспондента «Известий».