Валиева обратилась к фанатам после дисквалификации

Спортивный арбитражный суд отстранил ее от соревнований на четыре года.

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила всех, кто поддержал ее на фоне допингового скандала. В Telegram-канале спортсменка опубликовала фотографию с баннером, на котором была надпись «Камила, ты наша золотая!»

«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», — написала она.

О том, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года.

Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение политизированным и отметил, что страна должна защищать интересы своих спортсменов до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в пробах Камилы Валиевой оказался триметазидин.