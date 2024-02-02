Валиева обратилась к фанатам после дисквалификации

Валиева после дисквалификации поблагодарила болельщиков за поддержку
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
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Спортивный арбитражный суд отстранил ее от соревнований на четыре года.
Фигуристка Камила Валиева поблагодарила всех, кто поддержал ее на фоне допингового скандала. В Telegram-канале спортсменка опубликовала фотографию с баннером, на котором была надпись «Камила, ты наша золотая!»
«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», — написала она.
О том, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года.
Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение политизированным и отметил, что страна должна защищать интересы своих спортсменов до конца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в пробах Камилы Валиевой оказался триметазидин.
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