Валиева обратилась к фанатам после дисквалификации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Валиева после дисквалификации поблагодарила болельщиков за поддержку

Валиева обратилась к фанатам после дисквалификации

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Тема:
Допинговый скандал

Спортивный арбитражный суд отстранил ее от соревнований на четыре года.

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила всех, кто поддержал ее на фоне допингового скандала. В Telegram-канале спортсменка опубликовала фотографию с баннером, на котором была надпись «Камила, ты наша золотая!»

«Спасибо всем, кто рядом, всем, кто поддерживает», — написала она.

О том, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года.

Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение политизированным и отметил, что страна должна защищать интересы своих спортсменов до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в пробах Камилы Валиевой оказался триметазидин.

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