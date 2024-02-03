Вот это поворот: Ланская закрутила новый роман после сорванной помолвки

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

«МК»: певица Ланская вступила в новые отношения после сорванной помолвки

Вот это поворот: Ланская закрутила новый роман после сорванной помолвки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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С кем теперь встречается знаменитость?

Актриса и певица Валерия Ланская прошлым летом собиралась выйти замуж. Она жила вместе с танцором Эдгаром Голосным, с которым познакомилась во время работы в театре.

Отношения у молодых развивались стремительно, так что в какой-то момент артистка показала всем помолвочное кольцо. Но не так давно Ланская неожиданно разорвала помолвку.

В СМИ появилась информация о том, что та рассталась с Голосным. Однако сама актриса не делала никаких официальных заявлений и даже перестала посещать светские мероприятия.

И вот наконец-то Ланская приоткрыла завесу тайны, появившись в гордом одиночестве на кинопремьере. Она улыбалась и радостно позировала фотографам, несмотря на переживания из-за расставания.

Она сообщила МК, что впервые за долгое время пришла просто посмотреть фильм. На вопрос о личной жизни, Ланская отметила, что находится в новом статусе, но звезда не назвала имени того, кто смог завоевать ее сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что юморист Гарик Харламов расстался со своей девушкой, актрисой Екатериной Ковальчук. 

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