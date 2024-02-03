Средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России

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Евгения Романова
Евгения Романова 61 0

Силы ПВО сбили семь БПЛА над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями

Средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Больше всего беспилотников было уничтожено под Белгородом.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 февраля пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку на три региона РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Таким образом, в небе над Белгородской областью были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника, над Волгоградской — два, над Ростовской — один.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу. Губернатор региона Александр Гусев держит на контроле оперативную ситуацию.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
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