Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник перехватили в небе над Курской областью.

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