Пожар на нефтепродуктах в Волгограде произошел из-за падения сбитого дрона ВСУ
Губернатор Бочаров: падение БПЛА стало причиной возгорания на НПЗ в Волгограде
Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein
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Пострадали ли люди в результате инцидента?
Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгограде стало следствием падения сбитого беспилотника. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
«В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе», — говорится в сообщении.
По словам Бочарова, атака была отражена в Калачевском районе и в районе Заканалья Волгоградской области. К настоящему моменту пожар оперативно локализован, пострадавших и погибших нет.
Пожар в Волгограде произошел ночью 3 февраля, информация в МЧС поступила в 04:42. Огонь охватил на тот момент 300 квадратных метров. Однако недавно стало известно, что открытое горение нефтепродуктов ликвидировано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России, включая Волгоградскую область. Там были перехваены и уничтожены два беспилотника.
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