Пожар на нефтепродуктах в Волгограде произошел из-за падения сбитого дрона ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Губернатор Бочаров: падение БПЛА стало причиной возгорания на НПЗ в Волгограде

Пожар на нефтепродуктах в Волгограде произошел из-за падения сбитого дрона ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein

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Пострадали ли люди в результате инцидента?

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгограде стало следствием падения сбитого беспилотника. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе», — говорится в сообщении.

По словам Бочарова, атака была отражена в Калачевском районе и в районе Заканалья Волгоградской области. К настоящему моменту пожар оперативно локализован, пострадавших и погибших нет.

Пожар в Волгограде произошел ночью 3 февраля, информация в МЧС поступила в 04:42. Огонь охватил на тот момент 300 квадратных метров. Однако недавно стало известно, что открытое горение нефтепродуктов ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России, включая Волгоградскую область. Там были перехваены и уничтожены два беспилотника.

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