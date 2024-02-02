Урок ловкости: панда Катюша растет и учится выносливости у мамы Диндин

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 38 0

Теперь игры Диндин и Катюши не такие трепетные!

Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

Знаменитая панда Катюша, которая стала настоящей душой главного зоопарка столицы, вновь радует всех окружающих. Малышка с каждым днем становится все больше, но все также остается озорной проказницей, которая любит играть с любимой мамой Диндин. Веселыми кадрами поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Всего несколько месяцев назад заботливая родительница с невероятной нежностью и осторожностью держала крохотную Катюшу в зубах и лапах. Теперь малышка подросла, и игры с мамой больше не трепетные. На опубликованном видео Диндин тащит дочку зубками и смело перебрасывает ее к себе на живот.

«Но так заложено природой, Диндин учит Катюшу выносливости, ловкости, и даже правильному падению», — написала видео Светлана Акулова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша учится играть с Пряней из «Шрека» и спит на маме.

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Урок ловкости: панда Катюша растет и учится выносливости у мамы Диндин

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