МЧС сообщило об 11 жертвах удара ВСУ по Лисичанску

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 24 0

При этом десять человек спасены и переданы медикам, уточнили в министерстве.

МЧС сообщило об 11 жертвах удара ВСУ по Лисичанску

Фото: Администрация Лисичанска

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске Спецоперация

Поисково-спасательная операция в Лисичанске после удара ВСУ продолжается, 11 человек погибли. Об этом сообщили в МЧС России.

«Работы по поиску и спасению людей будут проводиться и ночью. Сотрудники МЧС России спасли и передали врачам десять человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что разбор завалов пекарни в Лисичанске будет продолжаться всю ночь. Власти ЛНР рассказали, что здание было совмещено с кафе - внутри находились мирные жители города. 

На месте трагедии работают представители республиканской и городской власти, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Удар ВСУ был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS.

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