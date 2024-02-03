МЧС сообщило об 11 жертвах удара ВСУ по Лисичанску
При этом десять человек спасены и переданы медикам, уточнили в министерстве.
Фото: Администрация Лисичанска
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Поисково-спасательная операция в Лисичанске после удара ВСУ продолжается, 11 человек погибли. Об этом сообщили в МЧС России.
«Работы по поиску и спасению людей будут проводиться и ночью. Сотрудники МЧС России спасли и передали врачам десять человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал, что разбор завалов пекарни в Лисичанске будет продолжаться всю ночь. Власти ЛНР рассказали, что здание было совмещено с кафе - внутри находились мирные жители города.
На месте трагедии работают представители республиканской и городской власти, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Удар ВСУ был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS.
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