В ЛНР объявлен день траура после атаки ВСУ на Лисичанск

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил день траура в регионе после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Соответствующее распоряжение политика появилось в официальном Telegram-канале утром 4 февраля.

Минувшей ночью вооруженные боевики обстреляли объект в городе: для массированной атаки неонацисты использовали ракеты HIMARS. В момент инцидента в пекарне находилось порядка 40 человек: все они в выходной день пришли в торговую точку за хлебом, явно не ожидая удара в спину.

Удар был такой силы, что от пекарни остались одни руины. Пострадали и припаркованные к зданию авто. По последним данным, официально известно о 28 погибших, среди них есть женщины и дети. Из-под руин удалось спасти десять человек, все они находятся в больнице.

Глава региона Пасечник призвал жителей почтить память жертв нападения днем тишины: на 4 февраля все развлекательные мероприятия в регионе отменены.

«Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на Луганской земле, за каждого погибшего!» — взял слово он.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно об атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске.