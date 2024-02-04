В ЛНР объявлен день траура после атаки ВСУ на Лисичанск
Число погибших при нападении украинских боевиков увеличилось до 28 человек. Экстренные службы продолжают трудиться на месте случившегося.
Фото: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил день траура в регионе после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Соответствующее распоряжение политика появилось в официальном Telegram-канале утром 4 февраля.
Минувшей ночью вооруженные боевики обстреляли объект в городе: для массированной атаки неонацисты использовали ракеты HIMARS. В момент инцидента в пекарне находилось порядка 40 человек: все они в выходной день пришли в торговую точку за хлебом, явно не ожидая удара в спину.
Удар был такой силы, что от пекарни остались одни руины. Пострадали и припаркованные к зданию авто. По последним данным, официально известно о 28 погибших, среди них есть женщины и дети. Из-под руин удалось спасти десять человек, все они находятся в больнице.
Глава региона Пасечник призвал жителей почтить память жертв нападения днем тишины: на 4 февраля все развлекательные мероприятия в регионе отменены.
«Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления. Преступники ответят за эту ужасную трагедию на Луганской земле, за каждого погибшего!» — взял слово он.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно об атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске.
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