МВД России объявило в розыск командира дивизиона ВСУ Родина

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Дело возбуждено из-за обстрела пекарни в Лисичанске 3 февраля.

МВД России объявило в розыск командира дивизиона ВСУ Родина

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Командира дивизиона ВСУ Евгения Родина объявили в розыск из-за обстрела Лисичанска. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

В карточке Родина отчается, что в розыск он объявлен по статье УК РФ. Дело возбуждено из-за обстрела боевиками пекарни в Лисичанске 3 февраля, пишет ТАСС.

Тогда в результате теракта погибли 28 человек. По данным пресс-службы СК России, Родину в ближайшее время заочно предъявят обвинение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в украинском конфликте в рядах Вооруженных сил Незалежной. Всего, по разным оценкам, на Украине находятся 20 тысяч наемников 50 национальностей.

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