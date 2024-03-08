МВД России объявило в розыск командира дивизиона ВСУ Родина
Дело возбуждено из-за обстрела пекарни в Лисичанске 3 февраля.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Командира дивизиона ВСУ Евгения Родина объявили в розыск из-за обстрела Лисичанска. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.
В карточке Родина отчается, что в розыск он объявлен по статье УК РФ. Дело возбуждено из-за обстрела боевиками пекарни в Лисичанске 3 февраля, пишет ТАСС.
Тогда в результате теракта погибли 28 человек. По данным пресс-службы СК России, Родину в ближайшее время заочно предъявят обвинение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в украинском конфликте в рядах Вооруженных сил Незалежной. Всего, по разным оценкам, на Украине находятся 20 тысяч наемников 50 национальностей.
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