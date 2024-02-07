«Цинично»: Киев уличили в намеренном выборе цели и времени атаки на Лисичанск

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Небензя назвал неслучайными цель и время удара ВСУ по Лисичанску

«Цинично»: Киев уличили в намеренном выборе цели и времени атаки на Лисичанск

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске Спецоперация

Как отметил постпред РФ при ООН, в городе не так много мест, куда жители могут выбраться на прогулку.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли удар по Лисичанску в определенное место и время. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации.

«Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске», — сказал он.

Как отметил Небензя, Лисичанск находится возле линии фронта и регулярно подвергается обстрелу. Недавний смертоносный удар боевики Украины нанесли взрывоопасным оружием большой мощности — вероятно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Внутри находились мирные жители города, от здания остались только стены. Погибли, по последним данным, 28 человек. В их числе оказался министр чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Луганской народной республике (ЛНР) Алексей Потелещенко.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар боевиков ВСУ по пекарне в Лисичанске. Он считает атаки против мирных жителей неприемлемыми. После обстрела Лисичанска Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский постпред Василий Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску. Минувшей ночью состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Москвы, в связи с атакой националистов на мирный город.

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