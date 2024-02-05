«Не простим»: в РФ появляются стихийные мемориалы в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске

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В РФ появляются стихийные мемориалы в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске Спецоперация

Националисты обстреляли 3 февраля пекарню в городе. В результате удара погибли 28 мирных жителей.

На площади ЛНР в Москве, как и во многих городах страны, появился стихийный мемориал в память о жертвах обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске, где погибли 28 человек. В том числе пятилетний ребенок и его беременная мама. Люди приносят цветы, ставят таблички с надписями «Не забудем, не простим».

В Лисичанске в больнице остаются шесть пострадавших, трое в тяжелом состоянии. О ситуации в городе смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Егора Кильдибекова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Лисичанске завершена поисковая операция на месте атаки ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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